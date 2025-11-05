В Саратовской области ипотечные платежи «съедают» 61% двух средних зарплат заемщиков

Саратовская область вошла в число регионов с самой высокой долговой нагрузкой на заемщиков.

Согласно исследованию РИА Новости, ежемесячный платеж по ипотеке забирает 61,1% от общего дохода двух работающих человек.

При среднем размере кредита в 3,8 млн рублей саратовцы выплачивают около 66,9 тыс. рублей ежемесячно. Этот показатель поместил регион на 64-ю позицию в общероссийском рейтинге.

Несмотря на столь высокую нагрузку, за год ситуация немного улучшилась: ранее доля платежа составляла 67,1%. Наименее обременительной ипотека оказалась для жителей Чукотки и Ямало-Ненецкого АО, где платеж составляет менее 30% от доходов. Хуже всего дела обстоят в Калмыкии, где ипотека превышает общий доход семьи.

