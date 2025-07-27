В доме на улице Блинова погиб 23-летний выпускник саратовского вуза

Среди жертв взрыва газа в доме на ул. Блинова в Саратове оказался 23-летний Артем Гаспарян — выпускник Саратовского технического университета им. Гагарина.

В этом году он завершил обучение по специальности «Экономическая безопасность».

В вузе вспоминают Артема как активного студента: он участвовал в олимпиадах по финансам и аудиту, а также помогал ветеранам и семьям военных.

Коллектив университета выразил соболезнования родным.

Ранее были названы имена шести погибших при ЧП. Среди них — молодая семья с 4-летним ребёнком.