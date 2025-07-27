На Блинова завершились поисково-спасательные работы

В доме на улице Блинова, по состоянию на 19.00 текущих суток, официально завершены поисково-спасательные работы.

Об этом в своём ТГ-канале сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, в результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребёнок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела.

— Глубочайшие соболезнования родным и близким, — написал глава региона.

Специалисты МЧС и областной службы спасения продолжают разбор обломков здания. Также осуществляется вывоз обломков на спецполигон.

С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4 и 5 подъездов дома.