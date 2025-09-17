В ДТП под Саратовом водитель ВАЗа вылетел в кювет и погиб

В Марксовском районе Саратовской области сегодня, около 13:25, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД региона.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дорожный столб вблизи села Раскатово.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Пассажирка (личные данные уточняются) была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.