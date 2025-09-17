В Саратове торжественно открыли мурал герою СВО Аксенову

В Саратове открыли первый мурал, посвящённый Герою России и участнику специальной военной операции Александру Аксенову.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, мурал создал саратовский художник Дмитрий Жумаев. Он показал подполковника Аксенова на службе, рядом — вертолет, на котором боец совершал вылеты.

«Александр Аксенов с 2022 года защищал мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик в составе авиационной группы. Управляя вертолетом Ка-52 в ходе СВО, выполнял особо важные боевые и специальные задачи. Он погиб 17 сентября 2022 года. За проявленные героизм, мужество и отвагу Александру Александровичу Аксёнову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации», — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф