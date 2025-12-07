В ДТП у Саратова погибли двое взрослых и ребенок

Смертельная авария произошла вечером 7 декабря в Саратовской области.

Как рассказали спасатели, в 20:33 в службу 112 поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи села Широкополье произошло столкновение Ford и BMW.

В результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией.

На месте находится начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Наталья Мерайеф