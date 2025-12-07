В поликлинике Саратовской области на томографе выявляют редкие заболевания

За 11 месяцев в Балаковском районе выполнено более 4 тысяч компьютерных томографий.

В медицинских учреждениях Балаковского района за одиннадцать месяцев текущего года провели около 4 100 исследований на компьютерном томографе. Из них порядка 3,5 тысяч составили стандартные процедуры, а более 600 — исследования с применением контрастного вещества.

Данный вид высокоточной диагностики доступен пациентам по полису ОМС при наличии клинических показаний и направления от лечащего врача. С помощью оборудования можно детально обследовать грудную клетку, органы брюшной полости и малого таза, позвоночник, конечности, головной мозг, сосуды, околоносовые пазухи и другие области.

«Наличие современного томографа в руках опытных специалистов позволяет выявлять сложные патологии, включая новообразования и редкие заболевания, — подчеркивает главный врач Балаковской районной больницы Александр Овсянников. — Работа кабинета организована в две смены, что полностью исключает формирование очередей. Мы обеспечиваем весь необходимый спектр диагностических процедур, процесс чётко отлажен».

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая несколько лет назад, была продлена президентом России Владимиром Путиным до 2030 года. Её реализация продолжается в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ольга Сергеева