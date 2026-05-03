В Дубках Саратова при столкновении двух иномарок пострадала женщина

В поселке Дубки Гагаринского района областного центра произошла авария, в результате которой пострадал человек.

Об этом сегодня сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент случился накануне вечером, 2 мая, в 21:00 напротив дома № 1А по улице Рахова. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: седан Hyundai Elantra под управлением 34-летнего водителя и внедорожник Nissan Pathfinder, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получила 44-летняя женщина, которая ехала в качестве пассажирки в «Ниссане». Пострадавшая была госпитализирована.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из водителей.

