«Грани жизни» научили созависимых саратовцев отстаивать личные границы

В Центре психологической поддержки «Грани жизни» состоялась лекция для созависимых людей на тему «Личные границы и навыки взаимодействия с зависимым человеком».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Вокруг близких» и собрало тех, кто столкнулся с трудностями в отношениях с родными, страдающими от зависимостей.

Участники не только получили теоретические знания о том, как выстраивать здоровые личные границы, но и смогли разобрать собственные жизненные ситуации. Психологи центра помогли присутствующим освоить практические техники, необходимые для конструктивного взаимодействия с близким человеком, попавшим в зависимость. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Как отметили организаторы, мероприятие прошло в атмосфере доверия и взаимной поддержки. В ходе лекции были найдены новые пути преодоления трудностей, а участники получили ориентиры для построения полноценной жизни — как своей собственной, так и во взаимоотношениях с зависимыми родственниками.

