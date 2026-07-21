В Думу внесли законопроект о бесплатном горячем питании для учащихся школ Саратова, Балакова и Энгельса

Проект поправок в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки в 2026 году отдельных категорий граждан в период получения образования и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» рассмотрели сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре.

Предусматривается обеспечение учащихся 5-11 классов школ Саратова, Балакова и Энгельса бесплатным горячим питанием. Как ожидается, такая мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года.К

роме того, родителей из указанных городов предлагается освободить от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах.

Это является продолжением аналогичных мер в отношении учащихся 5-11 классов и родителей воспитанников дошкольных учреждений в городах с численностью до 100 тысяч человек, реализуемых по инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

«Родители будут освобождены от расходов на питание детей в школах, а также от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Безусловно, это самым положительным образом скажется на бюджете семей и позволит перенаправить семейные средства на другие не менее важные цели», – подчеркнула председатель комитета Думы по образованию и культуре Юлия Литневская.

Законопроект внесен на заседание Саратовской областной Думы для принятия в двух чтениях.