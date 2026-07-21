Сбитого автобусом профессора истории Кащеева отпоют в храме СГУ

Саратов скорбит по выдающемуся историку, погибшему под колесами автобуса.

В Саратове названа дата траурной церемонии прощания с профессором СГУ Владимиром Кащеевым, чья жизнь трагически оборвалась на пешеходном переходе.

Официальное прощание с ученым состоится завтра, 22 июля, в 11:00 у XI корпуса классического университета (Московская, 155). После гражданской панихиды тело профессора предадут земле с отпеванием в домовом храме вуза в честь святых Мефодия и Кирилла.

Напомним, фатальное ДТП произошло утром 18 июля на перекрестке Московской и Астраханской. 74-летний доктор наук переходил дорогу по регулируемому переходу, когда на него совершил наезд рейсовый автобус. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — медики не смогли спасти профессора.Владимир Кащеев был не просто заведующим кафедрой истории Древнего мира, а живой легендой антиковедения.

Его фундаментальные труды по классической филологии и эллинистическому периоду известны далеко за пределами России. Коллеги характеризуют его как ученого энциклопедического масштаба, чьи лекции студенты называли «путешествием во времени».

Уход из жизни такого масштаба личности стал шоком для всего академического сообщества города.

Ольга Сергеева