В двух районах Саратовской области отменили учебные занятия в школах

В связи с аномальными холодами учебные учреждения в ряде районов Саратовской области приостанавливают работу в понедельник, 19 января 2026 года.

Администрация Аткарского муниципального района приняла решение отменить школьные занятия для учеников с первого по шестой класс. Эта мера связана с прогнозируемым сильным похолоданием.

Аналогичные меры вводятся в Александрово-Гайском районе, где из-за низкой температуры воздуха занятия отменены для учащихся начальной школы (1-4 классы).

В Питерском районе занятия также отменены для всех учащихся 1-6 классов во всех образовательных учреждениях.

На данный момент информация о возможной отмене занятий в школах областного центра, города Саратова, не поступала.

Ольга Сергеева