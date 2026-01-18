В центре Саратова продают квартиру с лепниной и позолотой

На рынке элитной недвижимости Саратова появилась эксклюзивная квартира, отделанная лепниной и позолотой.

Этот объект был внесен риелторами в список премиальных предложений города.

Апартаменты находятся на втором этаже тринадцатиэтажного здания, которое имеет всего один подъезд по улице Первомайская. Общая площадь четырёхкомнатной квартиры достигает 208 квадратных метров. Планировка включает три спальные комнаты, три санузла, отдельный кабинет, просторную кухню-гостиную, остеклённую веранду и лоджию.

По словам продавцов, «особый шарм интерьеру придают художественная роспись на стенах, декоративные витражи и изящные лепные элементы».

Стоимость объекта установлена владельцем в 60 миллионов рублей. Таким образом, цена каждого квадратного метра в этой квартире превышает 288 тысяч рублей.

Ольга Сергеева