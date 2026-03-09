В эфире «Радио КП Саратов» обсудят рынок недвижимости, мошенничество и семейную ипотеку

В предстоящий вторник, 10 марта, гостями студии радиостанции «Радио КП Саратов» (90.6 FM) станет эксперт в сфере недвижимости.

Тема нового выпуска программы «Гость в студии» — актуальные вопросы покупки жилья, защита от мошенников и изменения в ипотечных программах.

Ольга Фетисова, специалист по недвижимости агентства «ЛюдиPro», ипотечный брокер и предприниматель в ходе беседы с ведущей эфира обсудит широкий круг вопросов:

Тенденции рынка: текущая ситуация и основные запросы покупателей.

Безопасность сделок: популярные схемы мошенничества при покупке квартиры и способы защиты от них.

Ипотека: последние изменения в программе семейной ипотеки и выгодные условия покупки жилья.

Региональный аспект: особенности приобретения недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Новостройки: доступные предложения и условия на рынке первичного жилья.

Страхование: роль страхования при покупке квартиры.

Слушателей ждут в эфире 10 марта в 12:03 на волне 90.6 FM. Для тех, кто не сможет послушать программу в прямом эфире, запись будет доступна позже на странице радиостанции в социальной сети ВКонтакте.

Ольга Сергеева