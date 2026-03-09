Саратовские педагоги осваивают новую эпоху детского отдыха и воспитания

В Санкт-Петербурге состоялся ХXIX Семинар организаторов детского отдыха «Детский лагерь: вместе создаем будущее».

В мероприятии приняли участие руководители образовательных учреждений региона: директор Центра образования «Родник знаний» Мищенко Галина, руководитель лагеря им. В. Дубинина Лопатин Александр, проректор по специальному образованию и воспитанию Саратовского областного института развития образования Овчаренко Кристина.

Семинар был посвящен обсуждению ряда значимых вопросов, касающихся повышения эффективности сферы детского отдыха и оздоровления. В центре внимания участников – вопросы ресурсности системы отдыха и оздоровления, формирование позитивного образа будущего, внедрение новых технологий, а также осмысление современных профессий, вызовов и управленческих подходов.

Александр Лопатин, возглавляющий детский оздоровительно- образовательный лагерь имени В. Дубинина, поделился передовым опытом своего учреждения, представив слушателям успешные практики внедрения инноваций и улучшения инфраструктуры лагеря.

В завершении семинара участники получили удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление деятельностью организации отдыха детей и их оздоровления», — сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Подготовила Ольга Сергеева