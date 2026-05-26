В эфире радио «КП Саратов» рассказали о наставничестве для детей-сирот

Директор АНО «Всегда рядом» Лилия Пастушкова в эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда в Саратове» рассказала о программе наставничества и поддержке приёмных семей.

По её словам, наставничество — это форма помощи, которая строится на доверии и дружбе старшего с младшим. Стать наставником может не каждый: для этого есть ряд обязательных требований и этапов отбора.

Она подчеркнула, что потенциальный наставник должен быть старше 25 лет, собрать необходимые документы и пройти проверку. Также человек не должен состоять на учёте у психиатра-нарколога и иметь судимость. После этого будущие наставники проходят обучение в школе наставников.

«Человека погружают в психологию сиротства, погружают в программу, в понимание, какие дети, как им можно помогать, что можно, а что нельзя», — отметила Пастушкова.

По итогам обучения человек может стать наставником и старшим другом для подростка, нуждающегося в поддержке.

