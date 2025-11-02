В Екатериновке после онлайн-голосования благоустроили две общественные территории

В поселке Екатериновка Саратовской области благоустроили две общественные территории по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Речь идет о площадке для мероприятий и пешеходной зоне на улице Советской, которые выбрали местные жители через онлайн-голосование.

За шесть лет действия программы в регионе приведено в порядок свыше 1200 общественных пространств. В текущем году планируется благоустроить 167 территорий, из которых уже завершено более 90%.

Ранее по этой же программе в Базарном Карабулаке обустроили зону отдыха с качелями и арт-объектами, а также пешеходную зону с новыми скамейками и фонарями.

Ольга Сергеева