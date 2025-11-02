В Энгельсе начали монтировать новогоднюю иллюминацию в ноябре

В Энгельсе подвели итоги недельной работы коммунальных служб.

Соответствующую информацию озвучил глава района Максим Леонов.

Специалисты предприятия «Озеленение» убрали сухостой в городском парке и законсервировали системы автоматического полива в сквере «Верным сынам Отечества» и парке «Патриот». Также были высажены деревья в сквере имени Льва Кассиля и на других городских территориях.

Работники «Городского хозяйства» занимались ликвидацией последствий осадков, проводили механизированную уборку дорог и тротуаров. Было скошено около 36 тысяч квадратных метров сухой растительности. Предприятие также получило новую технику — две грузопассажирские «Газели» и две пылеуборочные машины.

Сотрудники «Энгельсгорсвета» заменили светофорные модули и начали монтаж новогодней иллюминации.

Ольга Сергеева