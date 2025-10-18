В экопарке Энгельса появились пешеходные дорожки

На территории будущего экопарка в Летном городке Энгельса начали укладку пешеходных дорожек.

Как сообщает губернатор Роман Бусаргин, работы выполняются в рамках первого этапа благоустройства территории, где раньше были аварийные дома. Это стало возможным после сноса старого жилого фонда. Благодаря решению президента России Владимира Путина в Летном городке был расселен 31 аварийный дом.

— Общая площадь парка составит порядка 20 гектаров, в этом году будут обустроены 4,3 гектара. Здесь будут установлены скамейки, освещение, смонтирована система автополива. Планируется высадить 300 деревьев и 2 тысячи кустарников. На сегодняшний день подрядчики завершили капитальный ремонт водопроводных сетей, провели земляные работы, начали монтаж световых опор, разработана схема озеленения зоны отдыха.

В следующем году обустройство территории будет продолжаться. Концепция будущего экопарка в Летном городке обсуждалась с местными жителями. Такая задача была поставлена перед муниципальной властью. Производственный процесс должен быть под пристальным контролем руководства муниципалитета. Кроме того, уже сейчас необходимо спланировать мероприятия по благоустройству на следующий год, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф