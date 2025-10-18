В Соборной мечети Саратова побывали студенты из Китая

В преддверии 190-летия Саратовской Соборной мечети, которое отмечается в 2026 году, в религиозном сооружении проводятся экскурсии для жителей и гостей города.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, первые визиты желающих больше узнать об Исламе и его истории на саратовской земле начались ещё летом.

Мечеть посещают как дети, так и взрослые, представители различных профессий, конфессий и национальностей. Так, например, сегодня, 17 октября, в благословенный пятничный день в мусульманском храме побывали гости из Китая — студенты 4-го курса Саратовской консерватории им. Собинова.

Их встретил и ознакомил с историей создания мусульманского храма руководитель СРОО «Возрождение» Рустам Абдульманов. Молодые люди с интересом осмотрели залы мечети, задавая своему гиду различные вопросы, в том числе изъявили желание увидеть, как верующие совершают намаз, а также, как происходит вознесение дуа (мольбы).

Экскурсионная программа продолжится. В Саратовской Соборной мечети всегда рады гостям и приглашают всех желающих познакомиться в центром Ислама региона. Для записи на экскурсию звоните: +7 937 635-59-68.

Подготовила Наталья Мерайеф