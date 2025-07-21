В Энгельсе 20-летняя девушка отправила мошенникам из «Центробанка» полмиллиона

Жительница Энгельса обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег.

По ее словам, 20 июня ей позвонил человек, представившийся сотрудником Центрального банка. Он предупредил, что ее сбережения находятся под угрозой, и посоветовал срочно перевести средства на «защищенный» счет.

Поддавшись уговорам, потерпевшая через несколько дней отправила деньги мошенникам. В одном из саратовских торговых центров она совершила несколько операций через банкомат, перечислив в общей сложности 542 650 рублей на подконтрольные злоумышленникам счета.

Как сообщили 21 июля в ГУ МВД по Саратовской области, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления.