В Саратове продаётся арестованное имущество «Завода силикатного кирпича»

В Саратове продают арестованное имущество убыточного завода.

На торги выставлены активы «Завода силикатного кирпича», учредителем которого выступает областной комитет по управлению имуществом. В лот вошли три здания общей площадью 2,6 тыс. кв. м и право аренды на 8,7 тыс. кв. м земли по адресу: Астраханское шоссе, 1. Стартовая цена — 44 млн рублей. Об этом сообщает издание СарБК.

Напомним, завод по производству силикатного кирпича — одно из старейших предприятий Саратова, специализирующееся на выпуске строительных материалов. Однако в последние годы оно испытывало финансовые трудности. В 2023 году на совещании в правительстве области его включили в список проблемных предприятий, хотя тогда отмечалось, что выпуск кирпича продолжается.

Губернатор Роман Бусаргин ранее заявлял о необходимости вернуть простаивающие промплощадки в работу, избегая их перепрофилирования под торговые центры и жильё. Сейчас судьба завода остаётся неопределённой — будет ли он реорганизован или полностью ликвидирован, пока неизвестно.

Напомним, что это уже не первый случай продажи имущества саратовских предприятий. Ранее с молотка уходили активы других местных заводов, столкнувшихся с экономическими трудностями.