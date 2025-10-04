В Энгельсе автомобиль вынесло к частному дому. Пострадал водитель

В Энгельсе 3 октября на улице Российской произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек получил травмы.

Авария с участием иномарки «Акура» и ВАЗ-21093 произошла около полудня.

Согласно предварительной информации, удар был такой силы, что автомобиль «Лада» отбросило в сторону частного дома. Водитель отечественной легковушки получил повреждения и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП и лицо, нарушившее правила дорожного движения.

Ольга Сергеева