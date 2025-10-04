На улице Блинова подрядчики демонтировали аварийные конструкции

На улице Блинова подрядчики демонтировали аварийные нависающие конструкции 5 подъезда дома № 2.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, сейчас продолжаются работы, которые необходимы для проведения дальнейшего обследования состояния уцелевших элементов, разбор завалов и вывоз строительного мусора.

Для жителей подъезда № 4 на время проведения работ в зимний период будет выполнено утепление помещений со стороны подъезда № 5. Вопрос дальнейших работ по 5 подъезду будет решаться на основании заключения, которое будет сформировано экспертами после подробного обследования конструкций.

— Ранее было принято решение по выдаче сертификатов на покупку квартир всем собственникам квартир пострадавшего подъезда за счет регионального бюджета. Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин доложил, что выдано 35 сертификатов, из которых по 20 люди уже подобрали аналогичное жилье и получили выплаты. По остальным сертификатам собственники выбирают подходящие квартиры, минстрой сопровождает каждого на всех этапах. Рассчитываем в ближайшее время по всем выданным сертификатам выйти на финальную стадию, — написал Бусаргин в своем ТГ-канале. — С главой Саратова Михаилом Исаевым проговорили, что взаимодействие со всеми жильцами дома будет продолжено. Профильные специалисты будут оперативно реагировать на возникающие у граждан вопросы, оказывать содействие в различных ситуациях.

Подготовила Наталья Мерайеф