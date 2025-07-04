В Энгельсе библиотека оснащается системой самообслуживания для книговыдачи

Центральная городская библиотека Энгельса преобразуется в модельную библиотеку в рамках нацпроекта «Семья». На модернизацию направлено 23 млн рублей (15 млн — федеральные средства, 8 млн — местный бюджет).
Выполненные работы:
- Полный ремонт электропроводки, замена плитки, отделка стен;
- Реконструкция отопления, санузла для маломобильных граждан;
- Установка пандуса, навеса, обновление фасада и входной группы.
Новые возможности после открытия:
Станция автоматизированной книговыдачи;
Электронный читальный зал с доступом к федеральным ресурсам;
Интерактивная панель и проекционное оборудование;
Специальная игровая зона для детей;
Полная доступность для людей с ОВЗ.
Библиотека станет современным культурно-образовательным центром с расширенным спектром услуг.