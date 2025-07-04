В Энгельсе библиотека оснащается системой самообслуживания для книговыдачи



Центральная городская библиотека Энгельса преобразуется в модельную библиотеку в рамках нацпроекта «Семья». На модернизацию направлено 23 млн рублей (15 млн — федеральные средства, 8 млн — местный бюджет).

Выполненные работы:

Полный ремонт электропроводки, замена плитки, отделка стен;

Реконструкция отопления, санузла для маломобильных граждан;

Установка пандуса, навеса, обновление фасада и входной группы.

Новые возможности после открытия:

Станция автоматизированной книговыдачи;

Электронный читальный зал с доступом к федеральным ресурсам;

Интерактивная панель и проекционное оборудование;

Специальная игровая зона для детей;

Полная доступность для людей с ОВЗ.

Библиотека станет современным культурно-образовательным центром с расширенным спектром услуг.