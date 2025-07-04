Детские школы искусств Саратовской области подготовили праздничные мероприятия ко Дню семьи



Ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) школы искусств региона организовали события для детей и родителей, несмотря на летние каникулы.

Романовка:

5 июля педагоги ДШИ проведут мастер-класс по аквагриму на фестивале «Ромашка белая». Гостей ждут игровые площадки, фотозоны, вечерний концерт и зажжение свечей.

Аткарск:

Юные художники открыли онлайн-выставку работ, посвящённых любви к семье, друзьям и родному краю.

Хвалынск:

4 июля в виртуальном концертном зале ДШИ состоится прямая трансляция выступления оркестра им. Н.П. Осипова из Московской филармонии. Программу с народной музыкой дополнит художественное слово Павла Любимцева.

Мероприятия призваны укрепить семейные ценности и создать атмосферу единства.