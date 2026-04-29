В Энгельсе бывшую мебельную фабрику с землей на Терновской улице продают за 60 млн

Бывшую мебельную фабрику в Энгельсе выставили на продажу.

Промздание расположено на улице Терновской, его площадь превышает 2 тысячи квадратных метров.

Как уточняют продавцы, помещение обладает высоким потенциалом для перепрофилирования. Новый владелец сможет организовать здесь офисный центр, коворкинг, производственные мастерские, мини-склады, дата-центр или даже хостел.

Локация считается привлекательной для бизнеса: поблизости функционируют действующие производства с наличием свободных мощностей. К зданию ведет асфальтированная дорога, на прилегающей территории предусмотрены места для парковки автомобилей и разгрузки транспорта.

Стоимость объекта вместе с земельным участком составляет 60 миллионов рублей.

Ольга Сергеева