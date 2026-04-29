В ДТП на проспекте Строителей в Саратове пострадала женщина

В Ленинском районе Саратова столкнулись две отечественные легковушки: травмировалась пассажирка.

Региональная Госавтоинспекция сообщила о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим, которое случилось 28 апреля в Ленинском районе города.

Авария произошла в 12:30 напротив дома № 11 по проспекту Строителей — в районе центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: «Лада Гранта» под управлением 23-летнего водителя и «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате удара травмы получила 34-летняя пассажирка, находившаяся в «семерке». Женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

