В Энгельсе деревья штормом повалило на провода и автомобили

Сильный ветер с порывами до 24 м/с обрушил сухостой на улице Рыбной в Энгельсе.

Накануне рухнувшие стволы перекрыли проезд и оборвали линии электропередачи, автомобилисты объезжали участок по одной полосе. Ещё два старых дерева упали у домов № 18 и 20 на улице Колотилова, повредив не менее двух припаркованных машин. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

Ранее саратовцы наблюдали гигантское пыльное облако, надвигавшееся со стороны Марксовского района. При 40-градусной жаре синоптики предупреждали о шквалах до 21–24 м/с — прогноз полностью оправдался.

Ольга Сергеева