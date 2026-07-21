В Энгельсе добровольцам ПВО выплатят по 100 тысяч рублей

В Энгельсском районе введена новая мера поддержки для желающих встать на защиту промышленных объектов от атак беспилотников.

Добровольцам, заключившим контракт на участие в двухмесячных сборах в июле–августе, дополнительно выплатят 100 тысяч рублей. Об этом официально сообщили в местной администрации.

Как пояснили в военкомате, единовременная выплата является региональной надбавкой к уже существующим федеральным суммам. Базовое вознаграждение от Министерства обороны РФ за участие в сборах варьируется от 21,5 до 57 тысяч рублей. При этом общий доход добровольца за период подготовки и несения службы, с учетом сохранения средней зарплаты по основному месту работы и армейских выплат, составит в среднем 100–110 тысяч рублей.

Областные сборы длятся от 2 до 6 месяцев и включают обязательный десятидневный курс боевой подготовки на полигоне. Основная задача добровольцев — отработка навыков поражения БПЛА противника с использованием средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки.

Организаторы гарантируют:

· Выполнение задач строго в границах Саратовской области (отправка в зону СВО не предусмотрена);

· Полное сохранение рабочего места и должностного оклада на весь срок действия контракта с МО;

· Сохранение выслуги лет для пенсионеров силовых структур;

· Возможность получения государственных и региональных наград, а также трудоустройства на охраняемые предприятия после завершения сборов.

Запись добровольцев ведется по телефонам: 8 (8453) 56-97-70, 56-97-76, 95-42-23, 56-71-29. Пункт отбора находится в Энгельсе на улице Телеграфной, 34.

Ольга Сергеева