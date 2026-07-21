Выпускник энгельсской школы Кузнецов пересдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

В копилке достижений саратовских выпускников — очередное золотое попадание.

Глава Энгельсского района Максим Леонов лично поздравил 11-классника Павла Кузнецова, который на дополнительном этапе экзаменов сумел выжать максимум из профильной математики.

Юный гений из школы «Патриот» (с кадетским уклоном) не просто щёлкает задачи — он живёт точными науками. За плечами Павла не один десяток престижных интеллектуальных баталий: от всероссийских олимпиад по физике, информатике и биологии до победы в легендарной инженерной олимпиаде «Звезда».

Особое место в его портфолио занимает триумф на Всероссийской кадетской школе в Обнинске и успех в метапредметном состязании от МИФИ (РОСАТОМ), после которого парня пригласили в северную столицу.

Теперь перед абитуриентом открыты двери лучших инженерных вузов страны — и, судя по его упорству, он точно знает, куда направит свой талант.

Кстати, это не единственный успех региона: ранее стало известно о трёх выпускниках, набравших по 200 баллов за два предмета. Саратовская школа в этом году задаёт высокую планку.

Ольга Сергеева