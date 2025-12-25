В Энгельсе мужчина напал на подростка на остановке и выстрелил в него пиротехникой

В Энгельсе задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка.
Инцидент произошел накануне на автобусной остановке на улице Трудовой.
По данным СМИ, конфликт начался после того, как школьник случайно задел злоумышленника, торопясь на автобус. В ответ мужчина выстрелил в него из светошумового устройства, а затем избил. На следующий день потерпевшего госпитализировали.
Полиция установила личность нападавшего, задержала его и конфисковала оружие самообороны пиротехнического характера. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ольга Сергеева