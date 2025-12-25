Саратовцам сообщили график выплат пенсий и пособий в новогодние дни

В Саратовской области досрочно выплатят пенсии и пособия в декабре из-за новогодних каникул.

Большинство детских выплат, включая единое пособие и пособие по уходу до 1,5 лет, получатели на карты получат уже 25 декабря. Пенсионерам, которым выплата обычно приходит 4 января, средства перечислят 26 декабря.

Расписание выплат:

25 декабря: Единое пособие семьям с детьми, пособие по уходу до 1,5 лет, выплата на первого ребенка до 3 лет, пособие на ребенка военнослужащего-срочника.

26 декабря: Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3 лет.

Следующие выплаты (за январь) поступят уже по стандартному графику в феврале.

Для уточнения графика доставки почтой и консультаций обращайтесь в СФР по бесплатному телефону: 8-800-100-00-01.

Ольга Сергеева