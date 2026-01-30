В Энгельсе на Лесозаводской улице будет демонтирован электронный билборд

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск администрации Энгельсского района и признал недействительным разрешение на установку светодиодного рекламного экрана на улице Лесозаводской.

Конструкция, принадлежащая ООО «Тетра», должна быть демонтирована, — сообщили в администрации Энгельсского района.

Кроме того, на этой же улице были отключены от электроснабжения все незаконные рекламные конструкции при въезде с моста Энгельс – Саратов. Эти объекты ранее были исключены из официальной схемы размещения рекламы в городе.

Муниципалитет напоминает, что с 1 марта 2026 года действуют новые областные правила. Демонтажу подлежат объекты в 500-метровой зоне при въезде в город, ближе 100 метров от социальных учреждений и в радиусе 50 метров от архитектурных композиций.

В 2025 году в Энгельсе уже было демонтировано 68 незаконных билбордов. Эта работа будет продолжена.

Ольга Сергеева