В Энгельсе начнут разработку программы по борьбе с подтоплениями

Глава Энгельсского района Максим Леонов:



— В Энгельсе должна заработать муниципальная программа по строительству водоотводных колодцев, локальных дренажных систем, использованию пропускающих покрытий, в первую очередь, для отвода воды с тротуаров и проезжей части. На постоянно действующем совещании дал поручение курирующему заместителю и комитету ЖКХ подготовить соответствующие предложения.

В чатах, в социальных сетях, на встречах жители жалуются на подтопление городских пространств после выпадения осадков. Знаю, что проблема отсутствия системы ливневой канализации существует не один год. Ее строительство – проект дорогостоящий. На сегодняшнем этапе необходимо найти приемлемые решения, которые точечно позволят исправить ситуацию.

Все места подтопления в целом известны, в настоящий момент после дождей на них регулярно работают бригады водопонижения. С учетом того, что муниципалитет вступает в период формирования бюджета на следующий год, необходимо оперативно просчитать стоимость работ и объектов, которые войдут в первый этап программы.