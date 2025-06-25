В Саратовской области изменили порядок выплаты взамен земельного участка многодетным семьям

Изменен порядок предоставления денежной выплаты взамен земельного участка саратовским многодетным. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Инициативу Правительства об отмене критерия нуждаемости для семей с тремя детьми сегодня поддержали на заседании областной думы.

Это принципиальное решение позволит большему количеству наших многодетных воспользоваться мерой поддержки. Ранее семьи с тремя детьми могли получить сертификат только в том случае, если были признаны нуждающимися. Теперь же они смогут претендовать на выплату вне зависимости от статуса.