В Энгельсе обработано два гектара территории в зонах подтопления после аварии на коллекторе

В Энгельсе продолжаются аварийно-восстановительные работы на коллекторе по улице Менделеева. Накануне вечером заместитель председателя правительства области Александр Стрелюхин провёл рабочее совещание с подрядчиками, проектировщиками и профильными службами прямо на месте работ.

На текущем этапе расширена скважина до диаметра 600 мм. Впереди — дальнейшее увеличение диаметра и прокладка трубопровода 1400 мм методом горизонтально-направленного бурения. Каждый шаг контролируется специалистами. Дезинфекция обработана на площади 1,9 га (почти 2 гектара), включая 11 дворов и 4 соцобъекта.

На откачке территорий и подвалов задействовано 44 единицы техники, в том числе привлечённой из других районов области. Предстоит большой объём совместной работы с управляющими организациями по завершению откачки подвалов многоквартирных домов и их дезинфекции.