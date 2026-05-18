Ветерана труда Веру Васильеву поздравили со 100-летним юбилеем в Саратове

Роман Бусаргин поздравил со 100-летним юбилеем Веру Степановну Васильеву. Её жизненный путь вызывает глубокое уважение: совсем юной девушкой в годы Великой Отечественной войны она помогала раненым в госпитале. Позже вместе с семьей она переехала в Саратов, где долгие годы трудилась на местных предприятиях.

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» — медаль, которую Вера Степановна носит с гордостью. Но главным своим богатством она считает не награды, а семью. Она вырастила двух сыновей, и сегодня в её окружении — пять внуков и одна правнучка.

В день юбилея имениннице Роман Бусаргин пожелал крепкого здоровья, душевного спокойствия, внимания родных и побольше счастливых моментов в кругу близких.