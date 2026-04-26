В Энгельсе огромное сухое дерево рухнуло на дорогу и детскую площадку

Штормовой ветер, установившийся в регионе, продолжает приводить к падению деревьев.

На этот раз стихия не пощадила ни детский спорт, ни припаркованные автомобили, ни игровые зоны.

В Саратове во дворе дома № 6а по улице Осенней крупный ствол рухнул прямо на детскую футбольную конструкцию, серьёзно её повредив. А двумя днями ранее на Бульварной дерево упало на припаркованную машину.

Неспокойно и в Энгельсе. В субботу, 26 апреля, у дома № 30 на улице Колотилова огромное дерево обрушилось одновременно на детскую площадку и проезжую часть.

Очевидцы и местные жители бьют тревогу: они призывают городские службы срочно проверить аварийные и сухостойные деревья, пока в результате очередного падения не пострадали люди.

Ольга Сергеева