На фронте СВО погиб оператор ракетного комплекса Маковеев из Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли ещё четверо жителей региона.

Трагические известия поступили сразу из нескольких районов, сообщили в местных администрациях.

Речь идёт об Игоре Маковееве из Вольского района, Сергее Рязанцеве из Пугачёвского, Дмитрии Журове из Федоровского и Виталии Сафонове из Энгельсского района.

В администрациях раскрыли некоторые детали службы погибших. Игорь Маковеев был ефрейтором и служил оператором противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Дмитрий Журов имел звание сержанта, он был командиром отделения, а также командиром экипажа боевой машины.

Что касается Сергея Рязанцева и Виталия Сафонова, то чиновники не стали приводить подробности их биографий и военной службы. Известно, что Рязанцева похоронят уже сегодня.

Специальная военная операция продолжается на территории Украины, а также в приграничных регионах России 5-й год. Общее число не пришедших с фронта бойцов не сообщается.

Ольга Сергеева