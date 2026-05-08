В Энгельсе организовали подвоз воды из-за снижения давления в сети

В связи с падением давления холодного водоснабжения администрация Энгельса организовала подвоз воды для местных жителей.

Об этом сообщается в экстренном обращении к населению.

В настоящее время на улицах уже установлены машины с водой для технических нужд. В ночное время бочки можно найти по следующим адресам: улица Кожевенная, 10; проспект Фридриха, 2; улица М. Расковой, 7; улица Степная, 37.

Кроме того, на завтра, 8 мая, утверждён развёрнутый график дежурства машин. В отличие от ночных бочек, в дневные и вечерние часы жители смогут набрать как питьевую, так и техническую воду.

Полный график на 8 мая:

ДК «Дружба»: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30

ул. Тельмана, 33: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30

пр-т Строителей, 11: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

ул. Советская, 45Б: с 9:00 до 11:00

пр-т Строителей, 10: с 16:30 до 21:00

ул. Маяковского, 43: с 9:00 до 11:00

ул. Колотилова, 66А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00

Энгельс-1, 212: с 11:30 до 13:30

ул. Тельмана, 13: с 14:00 до 16:00

ул. М. Василевского, 27: с 11:30 до 13:30

ул. Тельмана, 6: с 11:30 до 16:00

пр-т Строителей, 19А: с 9:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00

ул. М. Расковой, 9: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

ул. Студенческая, 183/1: с 14:00 до 18:30

ул. Краснодарская, 10: с 16:30 до 18:30

ул. Кожевенная, 10: с 14:00 до 16:00

ул. Полиграфическая, 85: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30

ул. Полиграфическая, 55: с 14:00 до 16:00

ул. 148-й Черниговской дивизии, 25: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00

Жителей просят учитывать изменения в графике водоснабжения и при необходимости пользоваться организованными точками подвоза.

Ольга Сергеева