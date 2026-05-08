В Энгельсе организовали подвоз воды из-за снижения давления в сети

В связи с падением давления холодного водоснабжения администрация Энгельса организовала подвоз воды для местных жителей.
Об этом сообщается в экстренном обращении к населению.
В настоящее время на улицах уже установлены машины с водой для технических нужд. В ночное время бочки можно найти по следующим адресам: улица Кожевенная, 10; проспект Фридриха, 2; улица М. Расковой, 7; улица Степная, 37.
Кроме того, на завтра, 8 мая, утверждён развёрнутый график дежурства машин. В отличие от ночных бочек, в дневные и вечерние часы жители смогут набрать как питьевую, так и техническую воду.
Полный график на 8 мая:
ДК «Дружба»: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30
ул. Тельмана, 33: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30
пр-т Строителей, 11: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00
ул. Советская, 45Б: с 9:00 до 11:00
пр-т Строителей, 10: с 16:30 до 21:00
ул. Маяковского, 43: с 9:00 до 11:00
ул. Колотилова, 66А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00
Энгельс-1, 212: с 11:30 до 13:30
ул. Тельмана, 13: с 14:00 до 16:00
ул. М. Василевского, 27: с 11:30 до 13:30
ул. Тельмана, 6: с 11:30 до 16:00
пр-т Строителей, 19А: с 9:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00
ул. М. Расковой, 9: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00
ул. Студенческая, 183/1: с 14:00 до 18:30
ул. Краснодарская, 10: с 16:30 до 18:30
ул. Кожевенная, 10: с 14:00 до 16:00
ул. Полиграфическая, 85: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30
ул. Полиграфическая, 55: с 14:00 до 16:00
ул. 148-й Черниговской дивизии, 25: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00
Жителей просят учитывать изменения в графике водоснабжения и при необходимости пользоваться организованными точками подвоза.
Ольга Сергеева