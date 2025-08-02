В Энгельсе открылся обновленный сквер Льва Кассиля

Завершено благоустройство сквера имени Льва Кассиля.

За два месяца здесь уложили новую плитку, разбили цветники с автоматическим поливом, высадили газон, можжевельник и ели, установили малые архитектурные формы и смонтировали освещение.

Проект реализован по итогам голосования жителей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Осенью планируется дополнительная высадка кустарников и деревьев.

Сквер станет комфортным местом для отдыха и прогулок горожан, — уверены власти Энгельса.