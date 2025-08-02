Обрушившийся при взрыве газа дом всего за 3 месяца построила компания Писного

Взорвавшийся саратовский дом построили за 3 месяца.

Об этом рассказало издание «Глушь медиа».

Десятиэтажка на ул. Блинова, 2, где 25 июля произошел взрыв газа, была возведена в 2009 году всего за три месяца. Строительством занималось ЗАО «Саратовоблжилстрой» (входит в группу компаний беглого экс-депутата Леонида Писного), которое само выдавало разрешительные документы.

Напомним, взрыв привел к обрушению подъезда, погибли 7 человек. Ранее строительную компании Писного неоднократно критиковали за низкое качество строительства.