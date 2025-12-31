В Энгельсе открыты бесплатные катки: озвучен список мест и режим работы

Можно покататься на коньках на девяти площадках.

В Энгельсе работают бесплатные катки, которые уже стали популярным местом отдыха для местных жителей.

Как сообщает глава района Максим Леонов, площадки для катания на коньках расположены в разных частях города. Отмечается, что работа катков может зависеть от погодных условий.

Покататься на коньках в эти выходные можно на следующих объектах:

— городской стадион (прокат коньков: будни с 14:00 до 22:00, выходные и праздники — с 12:00 до 22:00);

— стадион «Сигнал» в рабочем поселке Приволжский;

— стадион «Химик»;

— стадион «Торпедо» (прокат коньков: будни с 17:00 до 21:00, выходные и праздники — с 13:00 до 21:00);

— школа № 30 имени П.М. Коваленко;

— летный городок (за Домом офицеров);

— поселок Новопушкинское;

— ООШ в селе Степное;

— село Узморье.

Алиса Эай