В Энгельсе открыты бесплатные катки: озвучен список мест и режим работы

Можно покататься на коньках на девяти площадках.
В Энгельсе работают бесплатные катки, которые уже стали популярным местом отдыха для местных жителей.
Как сообщает глава района Максим Леонов, площадки для катания на коньках расположены в разных частях города. Отмечается, что работа катков может зависеть от погодных условий.
Покататься на коньках в эти выходные можно на следующих объектах:
— городской стадион (прокат коньков: будни с 14:00 до 22:00, выходные и праздники — с 12:00 до 22:00);
— стадион «Сигнал» в рабочем поселке Приволжский;
— стадион «Химик»;
— стадион «Торпедо» (прокат коньков: будни с 17:00 до 21:00, выходные и праздники — с 13:00 до 21:00);
— школа № 30 имени П.М. Коваленко;
— летный городок (за Домом офицеров);
— поселок Новопушкинское;
— ООШ в селе Степное;
— село Узморье.
Алиса Эай