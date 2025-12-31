Саратовского тренера по фитнесу с долгом по алиментам под 300 тысяч поймали в Ртищеве

В Ртищеве приставы задержали фитнес-тренера, задолжавшего алименты своему ребенку.

29-летний мужчина накопил перед четырёхлетним сыном 274 тысячи рублей долга. Как сообщило региональное управление ФССП, несмотря на арест счетов и ограничение права управления автомобилем, должник не работал официально и не жил по месту прописки.

Пристав Фрунзенского района обнаружила его страницу в соцсети, где он рекламировал себя как фитнес-тренера в одном из спорткомплексов города Ртищева. Под предлогом составления плана тренировок с ним договорились о встрече, куда прибыли коллеги из Ртищева.

На месте мужчине пришлось давать объяснения об уклонении от выплат и подписать акт ареста своего автомобиля.

Ольга Сергеева