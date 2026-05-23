Власти Энгельса планируют заменить изношенные участки канализационного коллектора

Губернатор Роман Бусаргин проинформировал о ходе аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе в Энгельсе.

На объекте круглосуточно работают бригады, задействованы 6 насосных станций, включая новые мощные установки. На улице Менделеева расширение скважины для прокладки трубопровода диаметром 1400 мм выполнено почти наполовину. На улице Молодёжной продолжаются подготовительные работы.

Подтопленные дворы и территории соцучреждений уже продезинфицированы. Совместно с управляющими компаниями ведётся осушка и обработка подвалов многоквартирных домов.

Несмотря на сложности из-за глубины сетей, все ресурсы для ликвидации аварии имеются. Также прорабатывается вопрос замены изношенных участков коллектора.

