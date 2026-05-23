Саратовская область выделила 46,8 млн рублей на защиту систем водоснабжения населения

Из резервного фонда региона почти 50 млн рублей направлено на предотвращение сбоев в работе систем жизнеобеспечения и ликвидацию их последствий.

Средства по постановлению № 398-П от 18 мая 2026 года направлены Энгельсскому району, включая город Энгельс.

Речь идёт о резервных бюджетных деньгах для оперативного реагирования на риски, связанные с объектами водоснабжения и водоотведения. Постановлением утверждены методика распределения и порядок предоставления межбюджетных трансфертов.

Для получения финансирования компания должна предоставить локальные сметные расчёты, коммерческие предложения и другие подтверждающие документы. Средства имеют строго целевое назначение. При нецелевом расходовании деньги взыскиваются в областной бюджет, неиспользованные остатки также подлежат возврату.

