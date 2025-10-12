В Энгельсе по просьбе жителей Летного городка перенесут пешеходный переход

Неудобный пешеходный переход в Энгельсе получит новую локацию.

Глава Энгельсского района Максим Леонов провел встречу с жителями Летного городка, которые пожаловались на неудобный пешеходный переход и организацию подъезда к дому № 41.

По итогам встречи чиновник сообщил о решении помочь жителям ограничить въезд постороннего транспорта во двор. Также в следующем году планируется привести в порядок пешеходную дорожку и перенести переход с учетом мнения местных жителей.

Подобные встречи планируется провести и в других микрорайонах города.

Ольга Сергеева