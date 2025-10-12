В Саратовской области за 22 млн продают берег Волги «с живописным видом»

На берегу Волги в Саратовской области продают участок за 22,5 млн рублей.

В Воскресенском районе выставлен на продажу земельный участок площадью 1,5 гектара, расположенный непосредственно на берегу Волги у села Усовка. Согласно объявлению, объект характеризуется живописным видом на реку и собственным берегом.

Продавец подчеркивает экологическую чистоту территории, соседство с заповедниками и заказниками, а также потенциал для отдыха, рыбалки и охоты. Земля сельхозназначения со статусом ЛПХ предлагается за 22,5 миллиона рублей.