В Энгельсе в ДТП покалечилась 12-летняя пассажирка внедорожника

В столкновении «Лады» и «Нивы» пострадала 12-летняя девочка.

По данным Госавтоинспекции, около 19:00 26 июня вблизи дома № 103 на улице Гагарина столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Нива». За рулём легковушки находилась 53-летняя женщина, а внедорожником управлял 52-летний мужчина.

В результате аварии травмы получила 12-летняя пассажирка, находившаяся в салоне внедорожника. Пострадавшую девочку незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ анализируют все обстоятельства ДТП.

Ольга Сергеева